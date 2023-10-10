忙開工冇機會使錢 許靖韻甘心做樓奴 向千呎豪宅進發

入行10年的許靖韻（Angela）「回歸」香港樂壇推出全新單曲，回想北漂5年期間與家人飽受相隔異地之苦，但自感得多過失，早在26歲就成為業主。她的最新目標是在港住過千呎豪宅，不過卻謙稱是「月光族」的樓奴，為了供樓仍要密密做。

現年30歲的英皇歌手許靖韻（Angela）推出廣東新歌《偷東西的女孩》，日前接受專訪時，她否認放棄香港市場，表示通關後會多些留港：「依家唔使隔離，我乜嘢工作都會接嚟做。」她坦言內地比香港更多發展機會：「好似5年前參加內地節目《創造101》，之後再參加《乘風2023》，真係多咗好多曝光機會，參加《創》後1年，我用咗6位數字首期喺香港買樓，不過嗰時我返內地工作，所以放咗租，雖然有租客幫我供樓，但供款期好長。」

雖然26歲就成功做業主，但Angela自爆經濟壓力大：「以前我喺北京租600幾呎嘅單位，通關我就慳埋嗰萬幾蚊人民幣租金，返香港租2萬幾嘅300呎單位，但地方太細擺唔到啲衫，所以我嘅目標係1,000呎，我諗要4至5萬。」問到單是租金也月花5位數，似乎賺錢能力高？她卻自嘲收入「月月清」，幸好工作夠忙，沒時間消費，如有機會樓換樓，就要努力再儲錢。

供樓緊要過結婚 Angela預告本月會舉行個人音樂會，開騷前會先到美國接受新挑戰，但未有透露詳情：「唔講得住，總之事前要做好多準備，我好緊張。」問到是否閃婚改變身份？她笑言有追求者，仍處於了解階段，但現階段一定不會結婚：「仲要供樓，供完樓再諗。」