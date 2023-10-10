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奚夢瑤撇甩仔女 過二人世界
何猷君與奚夢瑤婚後恩愛不減。
已故賭王兒子何猷君與內地超模奚夢瑤於2019年結婚，先後誕下大仔何廣燊及細女Romee，湊成「好」字。日前奚夢瑤被網民捕捉到在上海機場坐輪椅，幸好並無大礙。她與老公在社交網分享了在阿布扎比睇NBA比賽以及到主題公園遊玩的片段，全程未見子女同行，相信是過二人世界。
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