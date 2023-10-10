「小犬」掀狂風 鄧麗欣頭髮亂了 江嘉敏離題晒Body

香港受颱風「小犬」吹襲，被吹到秀髮亂飛的鄧麗欣無損心情；江嘉敏則借「小犬」為名發文，卻圖文不符，趁機晒事業線。至於黃宇詩則遇的士司機「劏客」，不吐不快！

颱風小犬襲港，藝人鄧麗欣（Stephy）透過社交平台分享與小犬「會面」的片段，見她素顏上陣，身穿黑色背心，頭髮被吹到完全遮樣，顯得有點狼狽，她卻樂在其中，一直保持笑容並表示：「好大風呀，不過又幾涼爽、幾舒服。」並問粉絲如何度過颱風天。

另一邊廂的無綫小花江嘉敏似乎不滿「小犬」來襲，發文訴苦：「還番個太陽畀我呀！」表示很想外出，並叮囑粉絲注意防風，不過她上載的內容明顯圖文不符，相中見她穿上Deep V裝，若隱若現晒比堅尼，力谷事業線。由於她早前身形暴脹被嘲似「大媽」，此舉明顯是借颱風發文，實則想甫新相一雪前恥！

的士司機趁機「劏客」 另外，藝人黃宇詩在9號風球下返港，因交通工具停駛，她無奈在機場滯留，她感嘆幾經辛苦才出到市區：「呢班的士司機真係有風駛盡𢃇，你哋估吓佢哋開幾錢？酒店Full晒，的士用泥鯭的收1,000一位！」幸好她最終成功上車：「呢位好人，只係跳錶加600，頭先遇到個司機開3,000！」