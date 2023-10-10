傳秘撻內地女星 黃宗澤驚爆已婚 仔都生埋？

現年42歲的黃宗澤突傳已婚兼有小孩，「老婆」是內地三線女星，原來只屬流料，女方更是有夫之婦。而人妻連詩雅被爆情迷黃宗澤，幸好老公未有打翻醋埕。

對外堅稱單身多年的黃宗澤（Bosco），前晚突然傳出已婚消息，隨即登上內地熱搜。有指Bosco與《愛情公寓5》女星萬籽麟秘婚，更已做爸爸！24歲的萬籽麟比Bosco足足年輕18歲，雙方毫無交集，傳聞實在令人摸不着頭腦。

萬籽麟在《愛5》演吃貨「咖喱醬」一角而為人認識，最令人印象深刻的，是她曾與電影《流浪地球》男星屈楚蕭到姻緣勝地許願，但緋聞之後不了了之。「已婚」消息傳出後，網民發現萬籽麟早已成為人妻，另一半是音樂人，而她本人亦發文回應傳聞：「不認識黃先生，我也覺得離譜。」Bosco同樣否認婚訊：「吓，咁搞笑？我真係唔識呢位女士，完全唔知邊個嚟！可能係網上位朋友打錯字，又或者咁啱同名同姓啫！」

連詩雅戲院追星 另外，Bosco與陳家樂等主演的電影《紮職2》近日上映，台前幕後日前連跑7場謝票。家樂太太連詩雅早前在社交網上載入場支持電影的相片，並留言：「預祝票房大賣」。家樂指太太是第一次到戲院支持自己，他現身謝票場時笑說：「可能我多數嘅戲都係愛情片，今次難得嘅一套江湖片冇感情線，所以佢好主動話要嚟睇啦！不過佢可能係嚟支持偶像Bosco，佢好鍾意睇《溏心風暴》系列，所以我都好熟Bosco，哈哈！（呷醋？）冇喎，咁我都有自己偶像嘛！」