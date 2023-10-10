娛圈單打：大台花旦走清光 仙氣小花急攝位

大台今年花旦荒愈演愈烈，一二三線女藝人齊齊拒絕再玩。不過唔緊要，正所謂人事有代謝，往來成古今，舊嘅唔去，新嘅唔嚟，呢，好似2018年港姐冠軍陳曉華（Hera），含苞待放，蓄勢待發，肯定係下一個上位花旦！

自從《美麗戰場》有驚喜表現後，Hera備受重用，高層亦講明將她列入力捧名單，佢亦不負所望，非常勤力。日前她在社交網發文發相，表示一年前許下心願，希望每天都能充實度過，結果願望成真，這一年來劇接劇冇停過，連好友的重要日子都被迫缺席，承諾未來會更畀心機演戲。擺明趁大台花旦真空期發力，勢要扶搖直上做一姐！

即係咁，Hera係選美冠軍，外在條件已經100分，難得伊人咁識諗，寧願專注工作唔玩唔蒲，加上大台畀晒機會入屋，包括佘詩曼回巢力作《新聞女郎》、經典續篇《巾幗梟雄4》都預埋伊人一份，天時地利人和有齊，會唔會成為阿佘第二，不日登上視后寶座，不妨拭目以待。

講到尾，心態決定境界。娛樂圈遍地靚仔靚女，點解有人成為天后，有人卻星沉影寂？除了際遇問題，好大程度係取決於個人心態。Hera會為日日有工開而感恩，而唔會視冇假放為苦事，心態已經贏晒。

靚女梗係多人追，Hera的感情生活同樣精彩。早前傳出同「幸福JJ」羅天宇撻着，如今未見下文；入行初期承認同歌星狄易達拍拖，最終分手；最爆則是傳出同「鏡仔」Ian發展地下情，最後由花姐出面否認。即係咁，Hera咁好條件，梗係可以慢慢揀啦！