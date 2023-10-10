獨家訪問：李佳芯練歌驅魔音 陳展鵬「回鄉」 帶囡囡開眼界

視帝陳展鵬與視后李佳芯（Ali）在馬來西亞各自出席活動，展鵬今次偕妻女同行，順道遊覽當地。向來在大馬極受歡迎的他，在逼爆場面下仍識做與粉絲Selfie。至於Ali因為要獻唱，事前積極練歌，希望踢走「魔音」之名！

無綫藝人陳展鵬及李佳芯日前在馬來西亞各自出席活動，展鵬去年為代言的連鎖食店拍廣告，但之後因疫情關係以及要拍劇，直至最近才有空出席代言記者會。他一直視馬來西亞為第二個家，粉絲出名多，故記者會現場出現人潮，展鵬搭電梯前往活動場地，粉絲見到他即時叫囂，氣氛熱鬧。展鵬向來錫粉絲，雖然現場人頭湧湧，但他亦不時與專誠捧場的粉絲Selfie，相當識做。

感激馬國粉絲支持 展鵬的太太單文柔及女兒「小豬比」都有同行，「小豬比」跟着媽媽乖乖坐在台下支持爸爸。而展鵬完成活動後，會在當地逗留數天，帶妻女四出遊覽，他昨日受訪時表示：「馬來西亞絕對係我第二個家，所以成日都想帶埋阿囡過嚟行吓，尤其佢依家呢個年紀，見識多啲、去多啲地方會好好多。其實今次代言活動拖咗好耐，因為之前我一直忙住拍攝《逆天奇案2》，一路延遲。今次好開心，自己好耐未去過正式活動，好多謝當地粉絲一路咁支持我，氣氛非常之好。」

至於Ali前往當地舉行粉絲見面會，此行別具意義，因為她還有參與義工活動，甫抵埗就前往當地的學校與學童進行交流。而在商場的粉絲活動上，她一展歌喉，唱了《幸運是我》及《遇見》兩首歌，出發前她加緊練歌，望踢走「魔音」之名，以免失禮街坊！