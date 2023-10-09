以色列戰火不斷 Bruno Mars個唱取消 玩失聯

以色列和控制加薩地帶的巴勒斯坦武裝組織哈馬斯連日來持續激烈衝突導致多人死傷，以國總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）日前更宣布國家處於戰火中，原本於前晚在以色列特拉維夫舉行演唱會的美國樂壇天王Bruno Mars，亦在開騷前宣布取消個唱，及後更一度失聯令不少粉絲擔心！

舉辦演唱會的Live Nation以色列分部在開騷前於官方社交網公布演唱會取消的消息：「原定今晚舉行的Bruno Mars演唱會已取消，所有已購買的門票將自動退款至購買時使用的信用卡。在這個困難時刻，我們加強以色列居民、以色列國防軍和安全部隊的力量。」取消以色列演唱會之前，Bruno亦於上周三晚在當地6萬名樂迷前舉行首場演唱會，事後Bruno亦有於社交網站公開當晚開騷的照片。

抖夠再開工 據知傳媒正嘗試聯絡Bruno的團隊，但一直未有收到有關方面的回覆，亦未知Bruno是否已安全撤離當地。不過消息傳出不久，網上就流傳一張機場照片，並表示Bruno與工作人員已於前日下午撤離以色列飛往希臘並轉飛卡塔爾，準備昨晚於當地舉行的演唱會。完成卡塔爾演唱會之後，Bruno將休息兩個月，直至12月才於北美繼續舉行巡唱。