暢所欲玄：浮生長恨歡娛少 肯愛千金輕一笑

大自然動物都是適者生存，只要我們知道自己的命，按照五行喜忌來適時調節布局，除了可增強本有的好運，亦可在不好大運時減少傷害，即所謂趨吉避凶。過了中秋，開始進入深秋，古詩有云：「秋當金令正司時，金色為黄菊肖之」，秋季屬金，金為黃色，菊花之所以能明目和舒肝，因眼和肝屬木，一物治一物，金剋木，一般生於新曆8月8日立秋至11月8日立冬前的人，多數是缺木多金，一般情況下要增加木的五行，也可用水養四枝觀音竹，因水生木，一般不論方位，放在枱或床頭櫃左邊都可以，也可按家中成員的各自方位來擺放，男主人放西北，女主人放西南，第一個仔放正東，第一個女放東南，可在廳或房布局。另外，這個月份出生的人士要少用金屬或少用白色衣着。