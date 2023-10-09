娛樂

周嘉洛錫啖 報養育恩
周嘉洛日前迎來28歲生日，在社交網晒出一張親吻神秘女子手腕的相片，引起網民熱議。他在貼文寫道：「養育之恩，無以為報，錫啖先！」相中他向執着菜刀的手，嘟起嘴仔錫落去。神秘女子當然就是周媽媽，看來媽媽正為他下廚慶生日，令他感動到忍不住獻吻。
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