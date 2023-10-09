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何艷娟 魚子醬蛋糕慶生
生活富泰的前港姐季軍何艷娟透過社交平台分享預祝生日的靚相，就連慶祝生日也搬出金箔魚子醬蛋糕，認真唔講得笑；至於她戴上美洲豹造型閃鑽頸鏈，相比起便不算太奢華，價值約20萬港元。翻查蛋糕品牌網站，要加不同分量的魚子醬，蛋糕價錢都會有分別，要價3,300至9,800元不等。
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