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關之琳艷光依然 網民嗌羨慕
關之琳上月底剛度過61歲生日，近日她獲邀出席巴黎時裝周，並在社交平台上載兩輯在當地拍攝的照片，一輯是身穿黑色無肩帶緊身長裙，對着鏡頭大擺甫士，風采依然。而另一輯相中，身穿寬鬆西裝外套襯短褲及短靴的她，大晒長腿，引來大批網民留言稱她為「女神」，讚她看來還是很年輕，又很羨慕她的身材。
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