雲頂開騷 狀態唔失禮 楊千嬅唱到興起 挑戰紀錄

樂壇天后楊千嬅前晚舉行馬來西亞站巡迴演唱會，一別雲頂舞台8年，她以高貴女王、豪邁Rock女、森林仙子等近10個造型會歌迷，感性的她在台上吐心底話：「這個演唱會從廣州第一站開始，直到來到雲頂，舞台其實陪着我成長，我試過唱得很驚慌、生病、唱得很差的時候，今天應該不會太失禮吧？」

當她獻唱大熱歌《飛女正傳》及一連串經典歌時，全場氣氛熾熱，她再跟歌迷說：「真的很開心跟大家再相遇，我們在世界各地各自的生活，大家也成長了不少，多謝你們山長水遠來看我，希望我選的歌曲能帶給大家真正的回憶，人生最開心遇到知音。」

被讚「真人瘦過上鏡」 千嬅大讚現場歌迷又唱又跳夠投入，即興派福利欲打破最長個唱紀錄，她說：「你們今晚想唱到幾點？我最高紀錄可以唱到33首歌。」雖最終只唱了25首歌，但她在臨完騷時，召集全體工作人員和台下歌迷影大合照，聽見歌迷仍不停叫Encore，千嬅承諾：「我很快就會回來的。」

千嬅在開騷前，順道在吉隆坡一日遊，除到茨廠街和雙子塔打卡外，又品嘗威化餅夾雪糕及馳名肉骨茶，更有歌迷遇見她四出購物，大讚她「真人瘦過上鏡」，原來她為以最佳狀態演出，就算美食當前，也只能食兩啖過口癮。