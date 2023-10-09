娛樂

樂宜噴血「閃卡」嚇親人

樂宜拍攝一系列藝術寫真，睇到網民嘩嘩聲！ 樂宜拍攝一系列藝術寫真，睇到網民嘩嘩聲！
樂宜拍攝一系列藝術寫真，睇到網民嘩嘩聲！
34C「DJ女神」樂宜不時派福利，近日更豁出去為宅男帶來寫真盛宴，找來攝影師拍攝一輯充滿藝術感的火辣照，性感程度令人噴血！相中除了34C咪咪夠吸睛外，又頻頻大特寫其重要部位，更出動絕招「花灑濕身」，尺度大得驚人，連樂宜亦說：「希望曬相嗰陣唔好嚇親人以為係閃卡，這是米原MIYO風拍攝手法！」
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