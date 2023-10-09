周子揚指「富豪飯局」唔出奇 陳楨怡被舊愛爆料 上門偷會鍾培生

前港姐亞軍陳楨怡，早前被爆與前港姐冠軍林鈺洧及譚嘉儀出席富豪飯局，事後她發長文澄清只是做善事，席間其中一人是善長。不過其舊愛周子揚卻玩踢爆，指2人拍拖期間，有人經常背住他偷偷去鍾培生屋企玩。

前港姐陳楨怡（Celina）早前捲入三角戀風波，被指背着圈外男友Andy，與「西貢地王之子」藝人周子揚拍拖。雖然她堅稱單身，但周子揚一直咬住唔放自稱「正印」，其後更數臭女方多宗罪，指有人一直保住「白雪公主」形象，實質是長期「煙剷」，最終一拍兩散分手收場。

「做番自己啫」 早前陳楨怡被指出席富豪飯局，周子揚趁機發功說：「我覺得好嘅純情女仔，唔會經常出席富豪飯局，其實我哋之前拍拖嘅時候，Celina也是經常背住我，偷偷地去咗鍾培生屋企玩，Celina佢依家都係做番自己啫！見到呢啲新聞，我都唔覺得出奇，真的假不了，佢都係做番自己啫！不過，見到佢同我好兄弟影咗上咗做雜誌封面，我真心真係覺得有啲尷尬。」

談到好兄弟與陳楨怡有否發展機會，周子揚說：「絕對冇可能，我相信兄弟為人，他不會對香港小姐有興趣，唔會睇中呢啲女仔，我們是真的好兄弟，相信兄弟。」

周子揚一直自稱是陳楨怡的「正印」，頻頻數臭對方。 鍾培生