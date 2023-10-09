伯樂邀合作 冇托手㬹 朱智賢離巢 去友台開工

藝人朱智賢早前透露將離巢TVB，結束十年賓主關係。消息傳出後，有關她的去向引來揣測，不過昨日有傳她將與另一電視台合作，並於今天亮相記者會，而朱智賢回覆本報時亦直認不諱。

現年37歲的朱智賢於上月底突然傳出約滿TVB，當時她表示這個決定也是挺突然的，暗示並非一早有離巢之心，正在拍攝告別作新劇《企業強人》的她，之後會隨大隊返內地拍攝外景，完成後便正式離巢。據知，離巢後她會與HOY TV合作，今日亦會出席記者會亮相，為鄺芷凡（Omi）和星級馴犬師Eric Ko主持的寵物節目《煉狗術師III》擔任嘉賓。

「之後應該都會有其他合作」 朱智賢接受本報訪問時表示：「今次係以前無綫監製張志明搵我合作，當年我入娛樂新聞台嘅時候都係佢簽我，佢絕對係我嘅伯樂，之後佢都有搵我拍《3日2夜》，今次會同佢合作拍一集寵物節目先，之後應該都會有其他合作。」據知，朱智賢亦會於聖誕節前替HOY TV拍攝聖誕大餐的煮食節目。

朱智賢曾先後參選2012年和2013年《香港小姐競選》，可惜全落敗。之後便加入TVB任娛樂新聞台主持，亦因在旅遊節目《3日2夜》中展示豐滿身材而為人熟悉，並開始參與劇集拍攝。