北京打拚 笑中有淚 陳展鵬吳若希爆四角戀 激發喜劇細胞

視帝陳展鵬與吳若希（Jinny）新劇首度合作，兩人大放笑彈，首次擔正女一的Jinny獲讚有喜感，被封「新一代毛舜筠」，而展鵬終擺脫沉重角色，一嘗當喜劇演員的滋味圓心願。

鍾澍佳擔任總監製、黃國輝監製；陳展鵬與吳若希主演的無綫新劇《香港人在北京》由今日起逢星期一至五，晚上9時30分在翡翠台播出。故事講述一班香港人在北京打拚，因文化差異而鬧出不少笑話的故事，從中帶出人與人之間互相體諒，以及尊重別人付出的正面訊息，當中穿插大量搞笑元素，是一部笑中有淚的勵志喜劇。

展鵬與Jinny劇中飾演中產夫妻，因投資失利，損失慘重，後來展鵬被公司調到北京任職CEO，負責將爛地活化成文創園，Jinny則嫁雞隨雞，期間她被飾演歌手的梁漢文發掘唱歌潛質，卻遭老公誤會兩人有曖昧，展鵬則在內地重遇初戀情人蔡潔，演變成四角關係，展鵬要同時面對事業與婚姻危機。

崇拜「情敵」梁漢文 展鵬今次一改以往沉重的角色形象，走喜劇路線，他說：「總監製畀咗個好好嘅挑戰我，係我期待已久嘅喜劇，一直放喺心好耐，終於可以達成心願。」首次跟Jinny合作的展鵬大讚對方有喜劇潛質：「佢應該早啲拍劇，佢今次演喜劇會令大家刮目相看。」劇中梁漢文是展鵬的「偽情敵」，現實中展鵬則視對方為大哥哥及好前輩：「佢睇住我入行，我剛出道第一套電影就係同佢合作，佢好錫我，一直都好希望再合作。」

Jinny在《香》劇首次擔正女一，獲總監製大讚有喜感，更被封「新一代毛舜筠」，Jinny表示今次拍劇超開心：「我哋冇乜包袱，劇情上會加入自己嘅笑話，好驚訝展鵬唔介意畀我哋笑佢。」她自言劇集完全滿足她想演諧星的願望。