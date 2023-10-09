中娛星動：Lisa出騷 為向組織「表忠」？ 楊穎獲洗白 節目照抽起

韓國女團BLACKPINK成員Lisa，早前參演法國巴黎「19禁」歌舞騷，震驚大批歌迷，近日有網民推測她今次犧牲形象，是要向神秘組織「表忠」，以便事業更上一層樓！而剛證實未有睇騷的楊穎，近日節目停播，被推測與遭官方抵制有關。

早前被傳是法國巴黎「19禁」歌舞騷座上客的楊穎（Angelababy），即成為眾矢之的，及後雖獲官方澄清未有現身，但似乎未成功擊退傳聞，其節目《聽說很好吃》第三季突然宣布停播，有人估計與她遭抵制有關，更有人猜測節目最終會刪減其鏡頭再復播。然而有細心粉絲則發現節目延播，實與該時段改播運動比賽有關。

此外，儘管Lisa一連三日的歌舞騷表演，被證實未有全裸演出，但仍不斷受到批評。起初外界認為Lisa參與演出，皆因她是歌舞騷常客，認同此騷象徵着自由女性，加上不用裸露才答應，而近日卻傳出不同說法。有指Lisa不顧形象，其「終極目標」是加入神秘組織「光明會」，事關過去有陰謀論指不少歐美巨星，包括Michael Jackson、Lady Gaga及麥當娜等，都是入會後才爆紅，故推測Lisa為了進軍國際頂流才答允參演。而此騷亦是「服從性測試」，只要她能放低K-Pop偶像身份，就能成功入會。

「全視之眼」為入會標誌 有指加入「光明會」的歐美巨星在工作時，會佩戴光明會的標誌「全視之眼」，包括Justin Bieber手臂便有相關紋身，有眼利的網民發現Lisa兩年前的Solo歌曲《LALISA》中，已戴上「全視之眼」戒指，似一直鋪路入會。