娛圈單打：何沛珈好身材 狂派福利人人愛

最近大台發起投票選舉，選出觀眾最支持的「東張女神」，結果三甲為吳幸美、李旻芳和何沛珈（Roxanne）。網民普遍認同前兩者擔任主持稱職，但要數最令人眼前一亮，當然係只有27歲的何沛珈！口痕友就話嘞：呢個先至稱得上女神啊！

梗係啦，Roxanne唔止後生靚女，身材仲非常Good Fit，獲封新一代「咪神」！伊人不時在社交網豪派福利，三點式、小背心、瑜伽褲、拋胸裝應有盡有，早前一張解褲頭相，更加係引死麻甩仔冇命賠！咁識做，想唔成為網民最愛都難。

Roxanne做外景主持夠搏殺，做廠景主持亦夠得體，難怪短短時日極速上位。其實，伊人係2020年度港姐五強佳麗，去年大台搞《香港小姐再競選》，佢仲攞埋冠軍兼更上鏡小姐，唔止係滄海遺珠，直情係開心大發現！家陣簽埋大台做親生女，除咗做主持，又獲安排加入《愛•回家》，並參演不少劇集，備受力捧自不待言。

靚女人人愛，但Roxanne情傾「上等人」梁舜燕孫仔阮浩棕，已係公開的秘密。外傳呢對拖友合作《靈戲逼人》而撻着，不時被目擊甜蜜約會，拍拖接近一年，愛得相當癡纏。不過，目前正值二人上位期，只好將戀情低調處理。

講開又講，吳幸美、李旻芳做咗《東張》好多年，吳幸美親試「斷片酒」更是經典，但二人年齡已接近四張，論樣貌身材，同新一代女神實在冇得揮，難怪網民對投票結果有意見，直指兩位不能用「女神」來形容！唉，只能說現實都是殘酷的，後生女幾時都吸引過知性熟女。