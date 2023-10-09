朋友心急介紹筍盤 高海寧買多幾層樓 嫌「姑婆屋」難聽！

早年已成功上車買樓的無綫花旦高海寧，前晚錄影節目時自爆將手上物業放租，認為最好的儲錢方法是置業及銀行定期存款，心思思想買多幾層樓！

高海寧（高Ling）、吳若希、蔡潔、傅嘉莉與陳星妤等，前晚錄影無綫遊戲節目《思家大戰》第三季，高Ling演戲經驗豐富，玩遊戲時卻被考起，笑言綵排時已非常緊張，希望贏獎金幫補家計。

她透露現時的住處是租的，手上的物業則放租，問會否考慮再置業？她說：「所有人都叫我唔好買住，依家好多人賣樓攞現金然後租樓住，因為只要樓價跌一成，嗰一成嘅錢已經可以租幾年屋。」而其儲錢方法是買樓及銀行定期存款：「賺錢好辛苦，唔熟悉嘅投資方法我唔做。」她指其物業全權交由父母管理：「租金要加幾多都係佢哋話事。（姑婆屋？）呢個名唔係幾好，但無論點，買多幾層樓都係開心嘅。」

吳若希冇心痛包包 談及擇偶，她相信緣分：「唔可以夾硬搵，係要講遇到，朋友都會介紹筍盤畀我，但最後出嚟見面，要講兩個人適唔適合，我覺得時間好重要，喺呢一刻對方想唔想穩定，要睇緣分。」吳若希則重提被兒子劃花18萬元包包一事，她說：「炒價係18萬，我買嗰陣冇咁貴！我唔心痛，因為佢係世界上最偉大嘅藝術家，我直頭唔想抹咗佢。（抹咗未？）抹咗7成啦！」

至於傅嘉莉與陳星妤因合作《一舞傾城》及新劇《香港人在北京》而於內地逗留約7個月，拍攝《香》劇時正值炎夏：「拍攝場地冇冷氣，我哋熱到衫都濕晒，變晒透明，而且好似有人中暑。」傅嘉莉又自爆素顏出鏡：「因為想呈現麻甩男仔頭嘅形象。（唔驚觀眾見到你唔靚？）喺洪永城身邊，點樣都靚！」