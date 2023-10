同是參加歌唱節目《聲夢傳奇》出道的炎明熹(Gigi)與姚焯菲(Chantel),雖然近年各有發展,但感情依然相當之好,前晚Chantel飛返新西蘭準備開學,上機前都特別到九展睇Gigi演唱會綵排,她還十足十小粉絲一樣,攬住個手袋望住Gigi唱歌,一見有人拍片即怕醜地用手袋掩面,相當可愛!之後,她更將影片上載到社交平台限時動態,留言:「good show my gi,i'm so proud of you。」