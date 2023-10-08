巡唱衰收尾 金采源道歉 LE SSERAFIM 3成員染甲流 取消泰國騷

韓國人氣女團LE SSERAFIM成員金采源、許允真及中村一葉近日出現高燒及頭痛症狀，之後證實染上甲型流感，令原定昨、今兩晚舉行的泰國演唱會被迫取消，無奈未能與泰迷見面！

LE SSERAFIM今年8月在韓國首爾展開首個亞洲巡唱《2023 LE SSERAFIM TOUR FLAME RISES》，於9月30日及10月1日假香港亞洲國際博覽館開騷，10月3日便在印尼雅加達演出，是次巡唱的最後兩場演唱會原定於昨、今兩晚在泰國曼谷舉行，但所屬的Source Music事務所前晚突然宣布演唱會取消。

事務所當晚透過官網發文表示：「LE SSERAFIM的成員金采源、許允真及中村一葉今日突然出現高燒及頭痛症狀，到醫院求診後確診甲型流感，正遵從醫生指示進行隔離及治療，考慮到藝人的健康狀況和醫生的建議，《2023 LE SSERAFIM TOUR-FLAME RISES IN BANGKOK》很難如常進行，無奈地決定取消演出，真心地向期待曼谷演出的粉絲致歉，希望大家諒解，有關退票事宜稍後會再作公布。」對於演出突然取消，有粉絲表示失望，但亦對偶像生病表示心痛，紛紛留言祝3人早日康復。

中村一葉感心痛 隊長金采源之後透過官方社交平台發文向粉絲致歉：「今次是第一次和泰國粉絲見面的演出，大家應該等待和期待了很久，非常抱歉，我們也非常期待和努力準備，所以很可惜和難過，我們會盡快康復，以健康的模樣報答大家。」中村一葉則指知道有粉絲是從很遠的地方去泰國睇騷，對未能表演給大家看感到心痛，承諾會努力製造更多跟粉絲見面的機會，許允真則表示：「我們有食粥，有好好照顧自己，會好快康復，所以不要太傷心，大家請等一會兒，辛苦的事就由我做吧。」

另外，今年4月入伍的同門師兄防彈少年團成員J-Hope正在新兵教育隊擔任助教，近日他透露取得了特級戰士資格：「我在每一瞬間都努力做到最好，所以獲得了好的成果。」而去年12月入伍的隊友Jin早前已成為特級戰士並提早升職為上兵。