暢所欲玄：如何養好面相？

大家都聽過「相由心生」吧！養出一個好面相能改變運勢，那麼如何才能擁有好的面相？

1.據自身情況對症下藥

好的面相貴在均衡、搭配得當，事前宜先了解自身的基礎條件。例如眉毛不好的人可以靠打理眉毛做起；額頭不好的人可以用劉海或適合自己的髮型修飾。

要「養面相」，得真正理解相貌是能夠逐步改變的，善者特別能夠由內而外，起到吸引人、帶來正向作用的特點。

2.在養生方面下工夫

要養面相不可忽略養生，具體而言，就是在食、色、睡三方面下功夫。例如可以行山、郊遊、去公園，賞花賞美景，用大自然來滋養身體；又或在家休息，只要睡眠充足，有助恢復身體狀態；亦可考慮在家做美食，達致營養均衡。所有的面相都是一點一點開始變化的。

3.保持正向積極心態

孔子曰：「唯仁者壽。」所謂「仁」，是一種積極心態，是指人與人之間互相友愛、幫助、同情等。

積極的心態就像營養劑，能讓人精神煥發。與此同時，保持一顆善良的心，多幫助別人，面相能逐漸變得令人可親可近，無形中產生好的變化。

玄學名師黃楚淇