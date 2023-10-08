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米雪打乒乓波 勁瘦變V煞
資深演員米雪日前相約好友陳秀珠打乒乓波，米雪身形暴瘦引起網民討論。在陳秀珠貼出的照片中，二人身穿黑、白Tee，除了用「美顏」濾鏡，令臉色更白滑外，眼紋未見修圖，因此米雪的頸紋和頸筋亦可見，有網民則留意到米雪似乎瘦了一圈變V煞臉，雙眼更大得嚇人。
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