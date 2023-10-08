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楊秀惠傳授按摩經
美容達人楊秀惠湊小朋友，時不時搞到頸梗膊痛，近日她於社交網分享放鬆頸肩斜方肌方法，除了消除痛楚，斜方肌放鬆後也會比較顯瘦，不會因繃緊而虎背熊腰，她表示：「有小朋友的媽媽應該完全明白我說甚麼，也不可能天天出去按摩，於是我就學習了幾招拉伸，還有按摩方法，幫自己放鬆。」
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