娛樂

曾與唐詩詠共養愛貓 崔建邦心痛悼念

唐詩詠 唐詩詠
唐詩詠
視后唐詩詠曾與崔建邦拍拖，4隻貓金仔、銀仔、蛋蛋及包包都是2人拍拖時共同飼養。金仔於2020年離世，而唐詩詠前日在社交網貼出三張黑白照，沉痛宣布銀仔亦已離世。隨後崔建邦於社交網撰長文哀悼愛貓：「銀仔，銀牙，銀次郎，再見了！爸爸好唔捨得你呀！我個心好痛，已經痛到唔識點樣去形容。」
崔建邦崔建邦
崔建邦
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc