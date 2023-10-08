曾與唐詩詠共養愛貓 崔建邦心痛悼念

視后唐詩詠曾與崔建邦拍拖，4隻貓金仔、銀仔、蛋蛋及包包都是2人拍拖時共同飼養。金仔於2020年離世，而唐詩詠前日在社交網貼出三張黑白照，沉痛宣布銀仔亦已離世。隨後崔建邦於社交網撰長文哀悼愛貓：「銀仔，銀牙，銀次郎，再見了！爸爸好唔捨得你呀！我個心好痛，已經痛到唔識點樣去形容。」