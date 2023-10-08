10月8日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月08日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
曾與唐詩詠共養愛貓 崔建邦心痛悼念
唐詩詠
視后唐詩詠曾與崔建邦拍拖，4隻貓金仔、銀仔、蛋蛋及包包都是2人拍拖時共同飼養。金仔於2020年離世，而唐詩詠前日在社交網貼出三張黑白照，沉痛宣布銀仔亦已離世。隨後崔建邦於社交網撰長文哀悼愛貓：「銀仔，銀牙，銀次郎，再見了！爸爸好唔捨得你呀！我個心好痛，已經痛到唔識點樣去形容。」
崔建邦
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20231008-1008_00282_073/曾與唐詩詠共養愛貓--崔建邦心痛悼念
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc