呂方太太捲金錢糾紛 邵子風追70萬 連環發炮

藝人邵子風前日在社交平台以「歌手呂方太太伍惠寶小姐 見字請主動聯絡我 否則我交專人處理」發文，更公開了與疑似是伍小姐的對話截圖，表示：「2018年100萬出，2020先收得番你30萬……你已讀不回繼續扮無嘢……我直接搵東張開你兩公婆波！睇吓邊個要面子多啲！」疑似當事人伍惠寶直接在該貼文下留言：「我可以正面在這裏公開回應」，邵子風則回覆：「請問你呃過幾多個同學錢？有無啲係我未知？」邵子風更指她並不窮，還畀錢細佬開茶飲店。

為呂方撇清關係

邵子風昨日再度發文直斥有人是「好X惡心呀企業家」，指有人借錢投資，但從未報告生意的進度，只顧吃喝玩樂。結果，疑似伍惠寶再次出現，堅稱：「邵先生白紙黑字入股的，我有文件作證，不過公司當時經歷運動及疫情，絕對沒有條件股東退股便立即退股，這是一個非常正當的商業行為，而不是隨心情而設立的遊戲！」另外，有網民留言指以為呂方好正經，她亦為丈夫護航：「呂方是好正經，這是股東入股的事情，唔知道跟我先生有甚麼關連？不過邵先生以為他是公眾人物便可以任意妄為，亂說一通，他想在這個平台公審我，我都想取回一個公道。」