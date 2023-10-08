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蔡嘉欣送蛋糕 都係「名牌」
蔡嘉欣（右）與譚嘉儀一齊靚靚合照。
前港姐蔡嘉欣早前宣布結婚，傳約滿無綫即撇之餘，還經常被指拜金，但她一於少理，前日在社交網分享了為好友模特兒譚嘉儀（Vivi）慶生的照片，並寫道：「很榮幸能成為你夢幻生日派對的一部分。」更送了對方名牌包包造型的生日蛋糕。壽星Vivi亦留言：「跟你成為好姊妹也算上天給我的一個驚喜。」
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