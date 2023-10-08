炎明熹打風開騷 姚焯菲臨飛送驚喜

歌手姚焯菲（Chantel）和吳業坤昨日出席慈善活動，大批粉絲到場支持。適逢昨日是炎明熹（Gigi）在九展舉行首個個唱的日子，Gigi前晚突然開直播，與粉絲說笑道：「打風又有咩好怕喎！」又指父母及弟妹將會來港撐場，她亦坦言近日不斷發噩夢，瞓醒眼角留有淚痕。而Chantel在活動上透露：「我陣間喺佢綵排時會上去畀驚喜佢。（你自己想唔想開show？）想㗎，不過要等公司安排，要搞都要下年先，今年未有時間。」指即將返新西蘭開學，未能觀賞Gigi演唱會：「我應該12月會返嚟。」