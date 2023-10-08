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林襄拍拖密冚：不會再斷正
林襄談到戀情即含糊其詞，令人大感撲朔迷離。
台灣樂天桃猿啦啦隊隊長林襄在今年8月被爆出秘戀球員馬傑森，未料隨着林襄公開要求大眾給些少空間之際，日前她被問及同馬傑森的感情狀況時，竟這樣回應：「就正常呀，沒甚麼聯絡了，都你們害的啦！」至於一齊出門會不會再有避忌，林襄則強調會更注重個人舉動，並將私隱「包好包滿」：「不會再被你們抓到了！」
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