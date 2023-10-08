中娛星動：事業一鋪清袋 禍事陸續有來 吳亦凡被追2,100萬 獄中偷泣

色字頭上一把刀，內地藝人吳亦凡與歌手蔡徐坤同樣因此而令演藝事業飽受影響，吳亦凡就算身在獄中仍被「追數」，可謂一殼眼淚；而蔡徐坤日前於巡唱發表「需要論」，則引起軒然大波，被大批網民揶揄。

吳亦凡年前的性侵案，歷經一年多時間的審理後，早前他被判處13年有期徒刑，雖已提出上訴，但有獄友爆料指曾看到吳亦凡在獄中落淚。話題不斷的他，昨日再登上熱搜，有內地網友爆料其公司遭到強制執行，被廠商索賠2,100萬港元。

三公司需作賠償 網民翻出與吳亦凡有關的3間公司，包括內蒙古凡世影視傳媒有限公司、內蒙古潮廷文化傳媒有限責任公司及北京凡世文化傳媒有限公司，近日遭中國法院判處強制執行需要賠償，相關內容為服務糾紛。面對前途及錢途盡毀，吳亦凡一殼眼淚亦理所當然。

至於蔡徐坤則似乎較吳亦凡幸運，近日經常出國舉行巡唱，前晚更於馬來西亞開騷，先帶來新歌《Spotlight》，其後又不斷與台下粉絲交流聊天，他公開剖白心情：「應該要大膽一點，去做想做的事。我們都是人嘛，我也是人，我也有我的需要，我也有我的喜好，也有你們不了解的一面，所以大家要開開心心過好每一天。」

蔡徐坤：我也有需要 此段說話公開後，「＃蔡徐坤 我也是人我也有需要」即成網民熱話，評論幾乎一面倒在調侃，大批人留言「需要是性，喜好是打胎」、「都打胎跟蹤了，還要多大膽啊！」雖然亦有人認為他的言論只是被斷章取義，但如此看來近日積極「試水溫」的他，想在內地復出肯定荊棘滿途。