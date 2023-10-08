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高海寧性感戰衣氹氹轉
高海寧轉圈Chok甫，心情靚爆。
藝人高海寧現時正忙於拍攝無綫劇集《飛常日誌》，近日難得有空搵真銀，於活動中擔任主持，她悉心打扮穿了一條貼身入膊長裙，腰間兩側有個小機心的通窿剪裁，低調性感，瞬間成為「最美女主持」。工作完成後，她即拍片影靚相，心情靚爆轉圈大擺甫士，婀娜多姿。
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