獲何廣沛讚冇得輸 蔡思貝再爭視后 阿佘攔路

視后蔡思貝獲讚在新劇中是實力擔當，連同劇演員都睇好她有機會再問鼎視后，昨日思貝現身劇集宣傳時謙稱對獎項未有多想，因為還有佘詩曼（阿佘）及陳茵媺兩大勁敵。

藝人何廣沛、蔡思貝、吳偉豪、孔德賢及區明妙等昨日為無綫劇集《你好，我的大夫》宣傳，思貝父母帶同愛犬油麥菜到場支持。劇集下周大結局，思貝大感不捨，劇中她有不少喊戲，層次演出獲內地網民封為實力擔當，她聞言表示：「多謝大家嘅稱讚，要歸功於團隊同角色，因為角色性格好，知道有網友話係『美慘強』，靚但遭遇慘，不過好堅強。（同劇楊玉梅喺台上讚你有機再攞視后。）我冇諗，得到大家嘅認同已經好開心，仲有好多值得期待嘅人出現，例如佘詩曼同陳茵媺，所以我唔會諗呢啲。（視佢哋為勁敵？）我都好期待佢哋嘅演出。」

手㬹條筋移位 廣沛大讚思貝的角色冇得輸，很能觸動到他，兩人在劇中有不少甜蜜回憶，其中一幕是廣沛篤思貝的鼻孔叫她起床，廣沛踢爆是思貝的主意，問到是否其真實經驗？她說：「真實情侶係有呢啲肉酸但甜蜜嘅舉動。」現場所見，思貝右手有瘀傷，她解釋：「手㬹條筋移位，已經睇咗中醫同做咗刮痧。」

另外，孔德賢與區明妙這對新CP大受觀眾喜愛，兩人均想再合演情侶，區明妙希望再合作演喜劇，盼有好結局。提到孔德賢的角色在前晚一集離世，他坦言看到眼濕濕，拍攝時亦要控制情緒不能太早爆發。