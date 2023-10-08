鏡仔返港 Anson Lo食到飽 Ian有心事 姜濤情緒到突伏牆

姜濤

人氣男團MIRROR到澳洲拍攝團綜後，前晚返港，吸引大批鏡粉接機，機場派出多名保安嚴陣以待，壓軸現身的姜濤步出時卻突然伏向牆壁數秒不動，行為令人摸不着頭腦！

MIRROR 12子早前齊腳飛到澳洲，為成立5周年拍攝團綜，連日來他們不停在網上出貼文分享點滴，向粉絲「報告」行蹤，期間一行人去坐熱氣球，升上半空睇日出，令眾人不禁讚嘆。12子前晚終完成拍攝返港，一眾鏡粉聞風而至，一早抵達機場迎接偶像。

眾人手持燈牌聚集於機場貴賓室門外，大叫偶像名字，當中以「人氣王」姜濤及「教主」Anson Lo的燈牌數目較多，機場方面亦加強人手，派出多名保安於現場維持秩序。約晚上10時50分，正副隊長Lokman及AK先行步出機場貴賓室，他們停步給傳媒拍照，又跟現場粉絲打招呼，之後便登上七人車離開。Alton緊接現身，談到近日後援會宣布停止運作，問到可有影響心情？他表示心情可以：「啲事等其他人處理。（兄弟有冇安慰你？）拍嘢冇心情去諗。」Jeremy及Jer被問到拍節目開唔開心？Jer表示：「差唔多冇瞓。（玩咗啲乜？）遲啲你就知。」Stanley、Frankie及Tiger步出時亦有停步拍照，又與粉絲揮手才乘車離開。

認身體不適 而Edan與Anson Lo就孖住亮相，曾表示會吃5個飛機餐的Anson Lo，被問到是否吃得飽？他摸摸肚子說：「好飽！（今次有冇提升兄弟感情？）睇節目你咪知。」Ian獨自步出時，只停留幾秒給傳媒拍照後便箭步上車，似乎心事重重；壓軸現身的姜濤步出貴賓室前，被發現整個人伏向牆壁，期間沒有任何舉動，「靜止」達數秒，其後才邊拿出手機行出貴賓室門口，邊拍攝現場環境，問到是否很疲倦及身體不適時，他點頭示意，之後便登車離開。

Ian Anson Lo