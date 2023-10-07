英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
7:30 NBC世界新聞
8:00 金融概要
9:00 恩雨之聲
9:30 新造電視
10:00 權能時間
10:30 （續）權能時間
11:00 至尚生活
11:25 明珠雜誌
11:50 壯麗地球
12:50 花生動畫
1:00 沙特阿美石油團體系列賽：香港站（直播）
3:00 （續）沙特阿美石油團體系列賽：香港站（直播）
4:30 普通話新聞報道
4:45 花生動畫
5:00 毛毛故事時間
5:30 知多一點點（Ⅲ）
6:00 野性羅馬尼亞
7:00 手語新聞報道
7:30 七點半新聞報道及天氣報告
7:55 滋味小廚
8:00 超級餅藝大師（Ⅲ）
8:30 全美一叮極限賽（PG）
9:20 100道風味
9:30 鐵達尼號（PG）
11:30 （續）鐵達尼號（PG）
1:20 晚間新聞
1:40 中國24小時
2:25 金融概要
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：