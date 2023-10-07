3:20 醫醫，我不想再病了

11:15 晚間新聞及天氣報告及科技探索香港創新活力

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

