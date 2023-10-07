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Emily Ratajkowski水着生金蛋
前日美國女模Emily Ratajkowski在自家泳衣品牌的社交網，上載身穿彩色比堅尼於海灘大擺甫士的照片，展示火辣身材。官方表示這款比堅尼早前賣斷市，現時作最後一次補貨，有網民留言：「唔該補多次貨，一個鐘頭內已經賣晒！」可見她號召力驚人。
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