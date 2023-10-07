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藤田Nicole綻放人妻魅力
25歲日本混血索模藤田Nicole，今年8月宣布下嫁拍拖3年的30歲男星稻葉友，令Fans大受打擊！幸好，榮升幸福人妻的她未有收起性感，繼續瞓身為事業搏殺，總算令Fans放心。
最近她為代言的內衣品牌拍攝新廣告，以黑白兩款造型示人，大晒玲瓏浮凸身材之餘，更展示冷艷與甜美的反差魅力。
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