Lisa受靶轉移視線 Jennie甩難 扮美少女谷Solo歌

韓團BLACK PINK成員Lisa因演出脫衣騷被指有辱組合形象，淪為箭靶，令原本因參演低俗美劇而狂吸負評的Jennie風向逆轉，她相隔5年推出的Solo歌熱爆網，更邀得日本漫畫《美少女戰士》的漫畫家助陣，打響頭炮！

今年8月出道7周年的BLACK PINK約滿YG事務所後，4名成員至今仍未落實是否續約，被指最大機會離巢的Lisa，上月底急不及待演出巴黎「19禁」脫衣歌舞騷挑戰自我，激嬲大批Fans，卻帶挈她在國際間的知名度再飆升，社交網追隨人數直逼一億，拋離有8,165萬Fans的Jennie。Jennie今年6月參演首部美劇《偶像漩渦》（The Idol），因包含不少意淫舞步而負評如潮，直至近月Lisa「接棒」成新箭靶，外界突然轉軚對Jennie改觀。

MV點擊一支獨秀 早前有傳Jennie打算自立門戶開設個人事務所，雖然未知真假，但YG依然為她安排新Job，除落實演出新綜藝節目《Apartment 404》外，昨日又相隔5年推出Solo歌《You & Me》，並邀來日本經典漫畫《美少女戰士》漫畫家武內直子出手，將Jennie之前亮相美國音樂騷的造型繪成有如《美少女》主角「月野兔」，稍後還會推出周邊，成功打響頭炮！昨日公開的舞蹈版MV熱爆網，兩個半小時便喪吸逾200萬點擊，其造型獲讚如仙子般可愛。

至於新世代女神張元英所屬的人氣女團IVE，不約而同於昨日同時間公開新碟《I'VE MINE》第2首主打歌《Off The Record》MV，回響當然比Jennie遜色，上架兩個半小時才破50萬點擊，部分鏡頭更被指與女團Red Velvet的舊歌《Bad Boy》MV相似，惹來抄襲疑雲。