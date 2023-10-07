10月7日(六)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月07日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
是日通勝
農曆八月廿三 癸卯年 辛酉月 戊戌日
宜： 祭祀、動土、出行
忌：行喪、置業、開市
幸運方向：坐東南向西北
幸運數字：1、27、29
幸運顏色：白
吉時：
中午11時至1時
下午1時至3時
下午3時至5時
凶時：
上午5時至7時
上午7時至9時
下午5時至7時
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20231007-1007_00282_101/是日通勝
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc