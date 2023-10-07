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RubberBand演唱會加場
早前樂隊RubberBand宣布將於12月假九展Star Hall舉行音樂會，4場門票日前公開發售，不足兩小時便全部售罄，網上更湧現大量黃牛飛，有見及此，主辦方宣布加開12月26日一場，門票於本月11日起公開發售，以杜絕炒賣風。
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