娛樂

RubberBand演唱會加場
早前樂隊RubberBand宣布將於12月假九展Star Hall舉行音樂會，4場門票日前公開發售，不足兩小時便全部售罄，網上更湧現大量黃牛飛，有見及此，主辦方宣布加開12月26日一場，門票於本月11日起公開發售，以杜絕炒賣風。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc