RubberBand演唱會加場

早前樂隊RubberBand宣布將於12月假九展Star Hall舉行音樂會，4場門票日前公開發售，不足兩小時便全部售罄，網上更湧現大量黃牛飛，有見及此，主辦方宣布加開12月26日一場，門票於本月11日起公開發售，以杜絕炒賣風。