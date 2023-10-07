曹敏寶組籃球隊 宣揚團結

由藝人曹敏寶、梁浩銓、楊震、鄧顥懷、黃啟熙等組成的「中聲明星籃球隊」，近日出席3人籃球賽記者會。擔任籃球隊經理的曹敏寶致詞時笑言緊張過上台唱歌，事前要先寫好長稿，做足準備。她指組成球隊的目標是希望將「中聲」一貫團結精神，以籃球運動聯繫社區，宣揚團結就是力量，帶出正面訊息，鼓勵別人。