藝人孫慧雪婚後誕下兩子，今年7月底細仔出生，她前日於社交網稱上月是「心情、事情都有如坐過山車的一個月！」表示：「生產後，視力急速衰退，從來冇近視嘅我，睇嘢成日矇查查，要戴眼鏡。」又笑指：「有乜理由我老公靚過我。」生活照所見，41歲的孫慧雪看上去仍年輕，尤其戴眼鏡後被網友讚似足學生，讚她仍然「靚靚」。