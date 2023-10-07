獨家探班：碩士讀上癮 繼續進修 馮盈盈戀高鈞賢有壓力

盈盈受訪時表示今次角色較多內心情感戲，講到難忘場口，她稱在劇中跟高鈞賢飾演一對情侶，但演出情侶戲份時因要演得自然，很容易讓人誤會：「之前我哋一齊去超市買零食畀劇組人員，因為咁而傳緋聞，搞到我哋後面演對手戲嘅時候會有啲壓力，不過我哋係專業演員，所以都要克服呢啲困難，盡力演到最好。」

分享讀書技巧

《逆》劇拍了4個多月，她透露煞科後已有新工作安排，但要稍後才能公布，而私下她會重新經營其網上頻道，將她所學的營養學知識透過拍片跟粉絲分享。之前邊拍劇邊修讀碩士的她開心表示已完成碩士論文，但讀上癮的她仍有意繼續進修：「想修讀一啲關於管理學同市場學嘅短期課程，但咁唔代表我轉行，我嘅正職都係藝人。」她自言因興趣而去讀書，後來發覺這段時間的經歷和心得可以幫助別人學習，所以未來亦會多分享讀書技巧，又指每逢臨近考試或做功課做到累，就會跑步及做帶氧運動，讓大腦好好放鬆。