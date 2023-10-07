萬綺雯坐鎮民宿 住客驚喜

現年53歲的女星萬綺雯，選擇北上闖蕩商界，升級做民宿老闆，近日有網民入住她經營的民宿，竟然遇到她本人，該網民表示萬綺雯真人比電視中好看很多。照片中萬綺雯穿着白色T恤和啡色長褲，頭戴白色鴨舌帽，看起來似乎素顏，皮膚緊緻細膩，狀態非常好。不少網民留言表示萬綺雯是童年女神，和出道的時候相比沒變過。