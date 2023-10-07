欲蓋彌彰 避談丁子朗 郭柏妍牛一放閃 弟弟誤成男友

無綫小花郭柏妍日前26歲生日，於社交網上載與神秘男慶祝生日相，被網友誤會欲公開戀情，伊人火速否認，指相中人是親生弟弟，為尊重對方才加公仔遮掩，而緋聞男友丁子朗忙於內地開工，上載短片被嫌眼妝過濃！

郭柏妍（Rosita）與無綫小生丁子朗數次被斷正約會，仍然否認戀情。而獲無綫力捧的她，忙於拍攝新劇《飛常日誌》，連前日26歲生日，也於工作中度過。

雖然行程緊密，但Rosita一收工即與家人食飯慶祝，更上載靚相到社交網：「＃26，他們從不缺席，謝謝給了我二十六年滿滿的愛，願你們身體健康，幸福快樂，看到我成長的那天。」一眾好友林夏薇、陳煒、黃嘉雯等留下生日祝福，但未見緋聞男友丁子朗蹤影。Rosita上載的照片中，與一位神秘男士作黐頭芒，表現親密，而該男士卻被Emoji遮樣，網民以為Rosita要公開戀情。

家人地位好重要 不過Rosita昨日接受本報訪問時表示男子是親弟弟：「因為細佬比較怕醜，佢想專心讀書先，我都會尊重佢意見嘅。」問到丁子朗可有表示？Rosita卻避談對方：「頭先喺機場收工之後就同屋企人慶祝生日，佢哋喺我心目中地位好重要。」

而忙於內地拍攝選秀節目《亞洲超星團》的丁子朗，近日於社交網上載日落短片，有網友指他的眼線過濃，還是喜歡他以往乖乖仔的清純形象。