10月7日(六)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月07日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
李恩菲變身兔女郎
李恩菲性格開朗活潑，深受粉絲喜愛。
台灣「樂天女孩」副隊長李恩菲（菲菲）早前預告將會推出2024年年曆，並特意到了花蓮拍攝，期間抽空到處逛。她網晒一張兔女郎相片，表示：「2024年桌曆買嗎？」相中她以一身清純又性感的造型示人，紮起孖辮及頭戴兔女郎頭飾，身穿白色小背心搭配激短牛仔褲，躺平在床上，傲人上圍呼之欲出。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20231007-1007_00282_053/李恩菲變身兔女郎
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc