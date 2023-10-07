娛樂

李恩菲變身兔女郎

李恩菲性格開朗活潑，深受粉絲喜愛。 李恩菲性格開朗活潑，深受粉絲喜愛。
李恩菲性格開朗活潑，深受粉絲喜愛。
台灣「樂天女孩」副隊長李恩菲（菲菲）早前預告將會推出2024年年曆，並特意到了花蓮拍攝，期間抽空到處逛。她網晒一張兔女郎相片，表示：「2024年桌曆買嗎？」相中她以一身清純又性感的造型示人，紮起孖辮及頭戴兔女郎頭飾，身穿白色小背心搭配激短牛仔褲，躺平在床上，傲人上圍呼之欲出。
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