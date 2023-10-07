何超蓮講多無謂 撐枱腳最實際

賭王三房千金何超蓮與內地男星竇驍今年4月結婚後，長期分隔兩地，早前還傳出婚變，雖然二人未作出任何回應，但卻以實際行動打破婚變傳聞。繼早前二人被拍到街頭互攬及機場甜蜜出遊後，近日網民碰見他們與朋友在茶餐廳吃飯，網民大讚他們非常貼地親民，超蓮更是樣靚身材讚，相當出眾。