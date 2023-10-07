中娛星動：67內地藝人亮相巴黎時裝周 迪麗熱巴拋離楊冪 榮登時尚一姐

其中以熱巴最受時尚界歡迎，她先是登上Business of Fashion 2023全球時尚產業人物500強，除她以外只有男星王嘉爾及名模張麗娜入榜，熱巴是唯一入選的中國女演員，楊冪曾於2018年入榜，可惜今年名落孫山，而近日再有外國權威時尚周刊評選巴黎時裝周最時尚明星，內地只有6人上榜，熱巴排名44，是內地女星中排名最高，撼贏排名80的楊冪、93的楊紫及74的虞書欣，熱巴更被誇其崛起是中國娛樂時尚美容行業進步的標誌。不過，榜中排名最高的內地藝人是第16位的男星王一博，他亦是唯一一位入選的內地男星，人氣強勁！