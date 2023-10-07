中娛星動：67內地藝人亮相巴黎時裝周 迪麗熱巴拋離楊冪 榮登時尚一姐
內地90後花旦迪麗熱巴早前現身巴黎時裝周，驚艷四方，先後登上Business of Fashion 2023全球時尚產業人物500強，以及在巴黎時裝周最時尚明星評選中排名力壓85後花旦楊冪，榮登內地時尚界女王！
巴黎時裝周早前圓滿結束，據稱有67位內地藝人應邀出席是次時裝周，包括楊冪、Angelababy、迪麗熱巴、楊紫、虞書欣、周冬雨、娜扎等，位位都是炙手可熱的花旦。
其中以熱巴最受時尚界歡迎，她先是登上Business of Fashion 2023全球時尚產業人物500強，除她以外只有男星王嘉爾及名模張麗娜入榜，熱巴是唯一入選的中國女演員，楊冪曾於2018年入榜，可惜今年名落孫山，而近日再有外國權威時尚周刊評選巴黎時裝周最時尚明星，內地只有6人上榜，熱巴排名44，是內地女星中排名最高，撼贏排名80的楊冪、93的楊紫及74的虞書欣，熱巴更被誇其崛起是中國娛樂時尚美容行業進步的標誌。不過，榜中排名最高的內地藝人是第16位的男星王一博，他亦是唯一一位入選的內地男星，人氣強勁！
在冰島被野生捕獲
另外，已完成時裝周之旅的熱巴，近日到冰島拍攝綜藝節目《花兒與少年》第五季，同行還有秦嵐、秦海璐等人，期間有網民偶遇換上潛水裝備的熱巴，只露出一張小臉的她又高又瘦，非常可愛，另有網友街頭遇到戴上冷帽及黑超的熱巴，造型非常有型。
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