娛樂

郭書瑤遮唔切 心口驚現「咖喱雞」

郭書瑤胸前現紅點，引起網民興趣。 郭書瑤胸前現紅點，引起網民興趣。
郭書瑤胸前現紅點，引起網民興趣。
台灣「童顏巨乳」郭書瑤擁有甜美臉蛋及33E傲人上圍，最近她在社交網開直播，引起熱議，因有眼利網民發現她心口位置疑似有「咖喱雞」！身穿粉紅小背心的她，露出深長事業線，有網民留言問她為甚麼心口有紅點，她即除下髮圈用長髮遮掩，之後繼續介紹產品。雖然網民洗版質疑她，但她全程零回應，一於扮冇事！
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