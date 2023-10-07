10月7日(六)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月07日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
郭書瑤遮唔切 心口驚現「咖喱雞」
郭書瑤胸前現紅點，引起網民興趣。
台灣「童顏巨乳」郭書瑤擁有甜美臉蛋及33E傲人上圍，最近她在社交網開直播，引起熱議，因有眼利網民發現她心口位置疑似有「咖喱雞」！身穿粉紅小背心的她，露出深長事業線，有網民留言問她為甚麼心口有紅點，她即除下髮圈用長髮遮掩，之後繼續介紹產品。雖然網民洗版質疑她，但她全程零回應，一於扮冇事！
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20231007-1007_00282_043/郭書瑤遮唔切--心口驚現「咖喱雞」
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc