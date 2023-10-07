郭書瑤遮唔切 心口驚現「咖喱雞」

台灣「童顏巨乳」郭書瑤擁有甜美臉蛋及33E傲人上圍，最近她在社交網開直播，引起熱議，因有眼利網民發現她心口位置疑似有「咖喱雞」！身穿粉紅小背心的她，露出深長事業線，有網民留言問她為甚麼心口有紅點，她即除下髮圈用長髮遮掩，之後繼續介紹產品。雖然網民洗版質疑她，但她全程零回應，一於扮冇事！