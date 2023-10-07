韓國搞Gag談生死 周潤發難捨56億辛苦錢 唔想捐身家

周潤發相隔14年再到韓國出席活動，罕有提及早前驚傳死訊及捐出56億巨額身家一事，他幽默表示全是他的辛苦錢，是太太的決定，他其實不想捐，又直言看淡生死，每日有兩碗白飯就足夠。

周潤發前日在韓國出席《第28屆釜山國際電影節》記者會，現年68歲的他與愛妻陳薈蓮膝下無子，2018年二人與淨空法師見面後，宣布死後將近56億港元身家捐出。韓媒問及此事，周潤發罕有大方回答，幽默說：「不是我要捐，是我老婆決定的，我也不想捐，都是我的辛苦錢。」

誤傳死訊唔介懷 他指太太是其經理人，平時都要太太給他零用錢，故不太清楚具體捐多少：「我認為我們在這世界上，最終甚麼都不帶走也沒關係，每天只需要兩碗白飯便足夠了。」談及在電影圈有如此了不起的貢獻，他謙虛說：「其實我是一個普通到不能再普通的人，在我的世界裏人人平等。」

今年7月曾誤傳周潤發死訊，他對此未有忌諱：「有人說我已經去世了，但事實上，這種虛假消息並不讓我太在意。每天都有這種事情發生，也許我在跑步的時候會死掉。」他認為活在當下最重要，把生死看得很淡：「我不怕變老，也沒甚麽害怕的事，這就是人生，有生就有死。」向來正能量滿滿的他，更透露明年11月會參加「半馬」賽事。

他又大讚釜山環境幽美，晨跑時被不少人認出，打算之後像遊客一樣去吃海鮮。問到日前與韓國影帝宋康昊碰頭，他坦言：「我韓文不好，他講了甚麽我沒聽懂。」但笑言大家在同一行業工作，靠心領神會溝通並不難。